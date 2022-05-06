"Из "Азовстали" удалось вытащить 50 женщин, детей и пожилых людей", – Верещук

Из "Азовстали" эвакуировали 50 гражданских. В субботу эвакуация продолжится.

В пятницу, 6 мая, из "Азовстали" в Мариуполе были эвакуированы 50 женщин, детей и пожилых людей. Завтра с утра эвакуационная операция продолжится.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Сегодня мы проводили эвакуацию гражданских с Азовстали. На обратном пути должны были забрать людей на Порт Сити. К сожалению, не успели. Потому что целый день колонна была вынуждена стоять возле "Азовстали". Там происходили бои и другие провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращения огня. Поэтому эвакуация проходила крайне медленно. Однако, сегодня нам удалось вытащить из "Азовстали" 50 женщин, детей и пожилых людей. Завтра утром мы продолжим эвакуационную операцию", — написала она на странице в Facebook.

Верещук отметила, что по плану в 17:00 в Порт Сити должны быть автобусы, которые отвезут людей в Безымянное. Там люди из Порт Сити присоединятся к колонне из "Азовстали", которая на следующий день отправится в Запорожье.

Напомним, что на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе во время прекращения огня российские оккупанты из ПТРК подбили автомобиль, который ехал, чтобы эвакуировать гражданских. В результате один боец погиб, шестеро ранены.

156 мариупольцев с "Азовстали" прибыли в Запорожье

Читайте также: