Из Беларуси снова, вероятно, запустили ракету

С территории Беларуси, вероятно, в направлении Украины 24 августа снова выпустили ракету.

По данным мониторинговой группы, ракету, возможно, выпустили в 17.50 из белорусского города Мозырь.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

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"Возможен пуск ракет, еще один истребитель взлетел. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Кроме этого, с территории Беларуси взлетели три истребителя.

17:53 Барановичи. Пошел на взлет 2-й истребитель.

17:54 Лида. Пролет истребителя в южном направлении.

17:58 Пролет двух истребителей с юго-запада в направлении Лиды.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление Лукашенко, который в День Независимости сделал очередное циничное заявление по Украине. Подоляк отметил, что после победы Украины с пожелавшим Украине "мирного неба" Лукашенко и его сторонниками обсудят все "оттенки мирного неба над Украиной".

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