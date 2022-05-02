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Из Беларуси сохраняется угроза ударов из "Искандеров" по территории Украины

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Из Беларуси сохраняется угроза ударов из "Искандеров" по территории Украины

InformNapalm

С территории Беларуси сохраняется угроза продолжения ракетных ударов из ОТРК "Искандер" по территории Украины.

В приграничных с Украиной районах Брянской области усилены административно-полицейский и контрразведывательный режимы.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Определенные подразделения ВС Беларуси усиливают участок белорусско-украинской границы в Гомельской и Брестской областях. В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных и провокационных действий вдоль государственной границы Украины. Также с территории Республики Беларусь сохраняется угроза продолжения ударов из ОТРК "Искандер" по объектам на территории нашего государства и огневого поражения инфраструктуры в приграничных районах", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 68-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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