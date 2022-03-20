Из Бердянского морского порта исчезли 5 кораблей с зерном – глава Запорожской ОГА

Там несколько десятков тысяч тонн зерна было загружено.

Из Бердянского морского порта исчезли пять кораблей с зерном. По словам местных жителей, они были куда-то отогнаны российскими буксирами.

Об этом 20 марта в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Что сообщают жители Бердянска. Там стояло на погрузке 5 кораблей. Некоторые из них полностью были загружены – это мы видим по таможенным документам. Некоторые частично были загружены. Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта. Как говорят люди, они были куда-то отогнаны российскими буксирами. Сейчас мы посмотрим, корабль же отдает какие-то коды непосредственно в информационную среду. И поймем их местонахождение. Там несколько десятков тысяч тонн зерна было загружено", — сказал глава ОГА.

Старух также рассказал о ситуации в Энергодаре, где на АЭС скрываются оккупанты. По его словам, в город заходят разные группы террористов, а вокруг оккупанты поставили блокпосты.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 25-й день (война уже 8-й год). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 20 марта от рук россиян погибли уже 115 детей.

Читайте также: