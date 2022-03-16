Из блокадного Мариуполя смогли вырваться почти 6,5 тысяч человек — Верещук

Все 15 автобусов с мариупольцами добрались до Запорожья.

В среду, 16 марта, из Мариуполя в Запорожье прибыли почти 6,5 тысяч мирного населения, из них более 2 тысяч — дети.

Об этом на брифинге сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Сегодня мы особое внимание и усилия сосредоточили на организации безопасности наших людей, которым удалось вырваться из блокадного Мариуполя. Утром мы информировали о нежелании оккупационных войск давать любые гарантии по работе коридора Мариуполь – Запорожье. Вместе с тем, учитывая большой поток людей на собственных автомобилях, мы весь день вели сложные переговоры, чтобы все же рбеспечить режим тишины. Нашу колонну с продовольствием и автобусами для эвакуации так и не пропустили в Мариуполь.

Учитывая ситуацию, был организован сбор людей, выбравшихся из заблокированного Мариуполя в Бердянск. Сейчас уже все 15 автобусов с мариупольцами и детьми доехали до Запорожья, где им предоставляется необходимая помощь. Всего в Запорожье сегодня прибыло 6426 мариупольцев, из них 2039 - наших деток. Колонны частного транспорта и в это время продолжают двигаться в направлении Запорожья. Продовольствие и медикаменты мы оставили в Бердянске, где организованы пункты помощи всем, кто продолжает уезжать из блокадного города", — сообщила она.

Читайте также:

В Мариуполе оккупанты разбомбили спорткомлекс, где находились мамы с детьми (видео)

"Сотни невинных мирных жителей": Кулеба рассказал об атакованном Россией Драматическом театре в Мариуполе

Оккупанты из артиллерии расстреляли автоколонну мариупольцев, направлявшихся в Запорожье (фото, видео)