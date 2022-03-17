Из бордов сделаем ежи, а будки поставим на передовую: Ким о ситуации в Николаеве

Глава ОВА рассказал о ходе событий в городе и области.

В Николаеве создается отдельное направление контроля качества работы военных правоохранительных органов.

Об этом в своем новом обращении рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Также он отметил, что к мародерам сейчас приковано внимание и с ними разбираются. Также Ким добавил, что налаживаются поставки продовольствия на оплатной основе.

Кроме того, Виталий Ким отметил, что в городе демонтируют борды и используют их с пользой:

"Борды, которые стоят в центре города – у нас не хватает швеллера, мы их сейчас все демонтируем и пустим на ежей. Это не хорошо – борды в городе, они не нужны. Как раз время использовать с пользой. Это же касается и будок. Сейчас эти будки переместятся на передовую линию для того, чтобы солдаты могли там греться, находиться. Этим будут заниматься коммунальные службы города, все официально оформим", — сказал Ким.

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