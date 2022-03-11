Из Бучи и Гостомеля за день удалось эвакуировать около 3 тыс. мирных жителей

Из Бучи и Гостомеля за день удалось эвакуировать около 3 тыс. мирных жителей

Также сегодня из Бучанской больницы вывезли раненых.

Сегодня, 11 марта, продолжалась эвакуация мирных жителей из Бучи и Гостомеля.

Как сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в сопровождении Червного Креста из Бучи в Киев удалось эвакуировать 1800 мирных жителей.

Также из Бучанской больницы в безопасное место перевезли раненых людей.

По словам Тимошенко, из Гостомеля эвакуировали 1 тыс. мирных жителей. Все они прибыли в Белогородку. В настоящее время им предоставляется первая помощь.

В общем, мирных жителей эвакуируют в Киев. При необходимости их отправят на Западную Украину.

Напомним, российские военные 11 марта открыли огонь из стрелкового оружия по мирным людям, которые ожидали эвакуацию из Бучи в Киевской области. Один человек получил ранение.

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