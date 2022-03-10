Из Бучи удалось эвакуировать более 2 тыс. человек, вывезли жителей дома для пожилых

Из Бучи удалось эвакуировать более 2 тыс. человек, вывезли жителей дома для пожилых

В 30 автобусах из Бучи выехали также женщины и дети.

Более 2000 граждан и дом престарелых эвакуировали сегодня, 10 марта, из Бучи. Полиция Киевщины встретила первые гуманитарные колонны из оккупированного города.

Об этом сообщила Нацполиция в Фейсбуке.

"Продолжается второй этап масштабной эвакуации граждан из Ирпеня, Ворзеля, Бучи, Гостомеля и Бородянки. Автобусы с эвакуированными жителями прибывают на территорию гуманитарного лагеря под Киевом", — сообщает Нацполиция.

Уже больше 30 автобусов приехали из Бучи. В них вывезли женщин, детей и жителей дома престарелых.

Правоохранители отмечают, что эвакуированных жителей встречают горячим чаем, работает полевая кухня, гражданам предоставляют теплые вещи. На месте также работают медики и психологи.

"Ждем прибытия остальных автобусов", — говорят в Нацполиции.

Напомним, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в течение 9 марта удалось эвакуировать из Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Ворзеля и других городов Киевской области около 20 тысяч человек.

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