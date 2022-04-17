Из церкви на территории военного лицея в Киеве "попросили" священника МП, отрицавшего войну

С собой он унес все из церкви.

Знаковый переход общины из русской церкви в украинскую прямо на территории столичного военного лицея, где недавно функционировал храм РПЦ в Украине. Тамошний священник еще прошлым летом не признавал, что в Украине идет война, а теперь, когда руководство лицея ему предложило присоединиться к новой, украинской общины храма, – ушел.

Об этом говорится в ТСН.

Священник отец Валерий был настоятелем храма святого Николая в столичном военном лицее. Сейчас он упаковывает вещи, чтобы выехать с территории учебного заведения, потому что с ним расторгают соглашение об аренде. Еще недавно отец Валерий здесь поминал Кирилла и Онуфрия, читал пророссийские проповеди и отрицал войну.

Чтобы сообщить о решении расторгнуть с отцом Валерием договор об аренде помещения, в храм идет сам руководитель заведения – герой Украины генерал Игорь Гордейчук. Настоятелю несколько раз предлагали присоединиться к Украинской церкви, но он отказывался. Так что Гордийчук принял решение основать в учебном заведении новый приход — Православной церкви Украины.

«Учитывая, что у нас военное состояние и полномасштабная агрессия, гибнут лучшие наши ребята и даже дети, к сожалению, так я, как старший, здесь военный начальник не могу позволить, чтобы московские пособлики на территории военного объекта, чтобы находились», – говорит Гордейчук.

«Мы предлагаем сегодня пойти всех нас по одной дороге – Православной церкви Украины. Если вас так не устраивает, вы должны поступить так, как вам сказал генерал», — говорит митрополит ПЦУ Александр Драбинко.

В храме киевского военного лицея основали приход православной церкви Украины

Он зачитывает указ о переходе общины – то есть работников учебного заведения и военных – в ПЦУ. Дальше – молитва. Драбинко и военные на коленях молятся за погибших, а священник и его помощники в этот момент ходят прямо среди людей.

«Те прихожане, которые не желают вместе со священником присоединяться к нашему обществу, они имеют право забрать какие-либо вещи, которые были ими приобретены. Выносить могут все что угодно. Вопрос не в этом имуществе, вопрос в том, чтобы отсюда «русский мир» вышел и больше не возвращался». – говорят представители ПЦУ.

К вечеру из храма выносят все. С алтаря демонтируют даже престол, за которым служили литургию, а из газона вокруг храма выкапывают цветы. И хотя в храме остались голые стены, новый священник и военная община полны оптимизма. Говорят, успеют навести здесь порядок, чтобы служить на украинском уже на Пасху.

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