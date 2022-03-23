Из Черного моря в сторону Одессы оккупанты выпустили пять ракет — ни одна не попала в цель

Армия РФ пытается психологически давить на мирных жителей.
Во вторник, 22 марта, из Черного моря в сторону Одессы российские оккупанты выпустили пять ракет.
Ни одна из них не попала в цель. Об этом сообщил офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
Он добавил, что армия РФ пытается психологически давить на мирных жителей и обстреливает береговую полосу.
"По состоянию на 23 марта обстановка в городе и области стабильная и контролируемая. Противник продолжает оказывать психологическое давление на гражданское население Одесской области", – рассказал Назаров.
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