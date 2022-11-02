Из деоккупированных сел Херсонщины будут курсировать бесплатные автобусы в Кривой Рог: детали

Из освобожденных сел Бериславского района Херсонской области запустят бесплатные автобусы в Кривой Рог.

Об этом сообщил Херсонский городской совет.

Так, с 1 ноября начинает курсировать маршрут сообщением Кривой Рог-Орлово и обратно. Автобус будет ездить дважды в неделю – во вторник и четверг.

Отправление из Кривого Рога – в 7:00 с Центрального автовокзала. В обратном направлении – из с. Орлово в 15:00.

Также будет курсировать маршрут сообщением Кривой Рог-Новопетровка, дважды в неделю – во вторник и пятницу.

Отправление – с криворожского автовокзала в 06:30. В обратном направлении – из Новопетровки в 09:40.

Отмечается, что при необходимости возможно внесение изменений в график движения.

Ситуация в Херсонской области

По состоянию на конец октября, Вооруженные силы Украины освободили более 90 населенных пунктов в Херсонской области.

По словам министра обороны Алексея Резникова, ВСУ замедлили темпы наступления в Херсонской области из-за неблагоприятных погодных условий.

Находящийся на Херсонском направлении оккупант в разговоре с сестрой рассказал о том, что готовится сдавать позиции перед наступлением Вооруженных сил Украины.

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