Из деоккупированных сел Херсонщины будут курсировать бесплатные автобусы в Кривой Рог: детали

Херсонский городской совет обнародовал график движения автобусов.
Из освобожденных сел Бериславского района Херсонской области запустят бесплатные автобусы в Кривой Рог.
Об этом сообщил Херсонский городской совет.
Так, с 1 ноября начинает курсировать маршрут сообщением Кривой Рог-Орлово и обратно. Автобус будет ездить дважды в неделю – во вторник и четверг.
Отправление из Кривого Рога – в 7:00 с Центрального автовокзала. В обратном направлении – из с. Орлово в 15:00.
Также будет курсировать маршрут сообщением Кривой Рог-Новопетровка, дважды в неделю – во вторник и пятницу.
Отправление – с криворожского автовокзала в 06:30. В обратном направлении – из Новопетровки в 09:40.
Отмечается, что при необходимости возможно внесение изменений в график движения.
Ситуация в Херсонской области
По состоянию на конец октября, Вооруженные силы Украины освободили более 90 населенных пунктов в Херсонской области.
По словам министра обороны Алексея Резникова, ВСУ замедлили темпы наступления в Херсонской области из-за неблагоприятных погодных условий.
Находящийся на Херсонском направлении оккупант в разговоре с сестрой рассказал о том, что готовится сдавать позиции перед наступлением Вооруженных сил Украины.
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