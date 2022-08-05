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Из Донецкой области в на Кировоградщину эвакуировались две сотни человек: в каких условиях будут жить (фото)

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Из Донецкой области в на Кировоградщину эвакуировались две сотни человек: в каких условиях будут жить (фото)

В Кировоградскую область прибыл уже третий поезд из Донецкой области. Эвакуировались еще 200 мирных жителей.

Из Донецкой области в Кировоградскую область эвакуировались еще две сотни человек. Среди них много детей. С собой украинцы забирали и домашних питомцев.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

“Всех разместили в одном из учебных заведений, оказали первую медицинскую и психологическую помощь. Дальше людям предложат жилье в частном секторе. Все необходимые выплаты начнутся сегодня. Следующие эвакуационные поезда будут прибывать на Кировоградщину. Здесь готовы встречать людей, нуждающихся в убежище из-за войны в их родных городах”, — подчеркнул Кирилл Тимошенко.

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Напомним, что в Днепре двое студентов выпали с 9-го этажа общежития, 22-летний парень погиб на месте.

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