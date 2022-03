Из экопарка Харькова эвакуировали кенгуру, вольеры которых попадали под обстрелы (видео)

(English below) Спасение животных с территории Экопарка продолжается! Этих кенгуру удалось вывезти позавчера, то есть сейчас они находятся в безопасности. Это очень приятно, ведь их вольеры, к сожалению, неоднократно подвергались обстрелам. Верим, что сейчас у них все будет хорошо! Огромное спасибо волонтерам и сотрудникам, рискующим для спасения животных, а также многочисленным нашим друзьям – обычным людям, бизнес-структурам и общественным организациям, помогающим нам финансово и делающим возможными наши спасательные операции. Ваша поддержка действительно спасает жизнь! Пожертвования можно отправлять по реквизитам, размещенным на нашем сайте: https://feldman-ecopark.com/donation/ Rescue of animals from the territory of the Ecopark continues! Эти kangaroos были получены от дня до yesterday, что это, теперь они являются более безопасными. Это является очень хорошим, потому что их внешности, unfortunately, были repeatedly shelled. We believe that now they will be fine! Много путешественников и трудящихся, которые способствуют охране animal, как мы являемся многими людьми — люди, люди и НГО вдовольны им финансирующими и способами наших решений возможностей. Ваша помощь truly saves lives! Donations can be sent using the details posted on our website: https://feldman-ecopark.com/donation/