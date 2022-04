Из экопарка Харькова эвакуировали пятерых львов и других животных

English below Процесс начался и продолжается успешно! Сегодня наша команда в достаточно широком составе прорвалась на территорию Экопарка. И хотя снова были обстрелы, это не помешало нам эвакуировать пятерых львов и некоторых других животных. Лев и львицы сегодня, двое молодых львов, ягуар и пантера вчера – спасение наших крупных хищников идет хорошими темпами. Спасибо нашей команде, смело работающей здесь, в «серой зоне». Спасибо всем, кто откликнулся и согласился приютить наших животных, спасибо людям, помогающим нам техникой, оборудованием, деньгами. Нас не оставили один на один с нашей проблемой, мы чувствуем просто огромную поддержку – и мы сделаем все, чтобы животные были спасены и нашли новый дом. Надеюсь, временно – до нашей победы и восстановления Экопарка. Процесс будет начинаться и действует успешно! Все, наше лицо в широком широком композиции broke через территорию Ecopark. И все, что они были насыщены, этот день не предусматривает из evacuating five lions and some other animals. В левой и лимонных деньках, двух молодых левых, ягуара и panther yesterday — отпечаток наших многочисленных карниворов производится в хорошем положении. Thank you to our team working boldly here in the gray zone. Thanks to everyone which respond and agreed to shelter our animals, thanks to the people who help us with technology, equipment, and finances. Мы не имели никакого одного с нашими проблемами, у нас есть сильный большой поддержка — и мы будем видеть, что их хозяин был вдохновлен и find a nový domov. Свадебно, temporarily — until our victory and the restoration of the Ecopark.