Из Энергодара удалось эвакуироваться людям на 50 частных авто и автобусу с детьми

Из Энергодара удалось эвакуироваться людям на 50 частных авто и автобусу с детьми

Они пересекли все блокпосты и уже находятся в Запорожье.

Из Энергодара в Запорожье 31 марта эвакуировались мирные жители на 50 автомобилях, также прибыл автобус с детьми.

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Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Из города Энергодар сегодня выехало 50 частных машин с людьми и автобус с детьми. Они прошли все блокпосты и сейчас уже в Запорожье", – рассказала Верещук.

Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 31 марта

Напомним, согласованными тремя гуманитарными коридорами 31 марта на собственном транспорте в Запорожье доехали 1458 человек. Из них 631 – из Мариуполя.

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