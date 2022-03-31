Из Энергодара удалось эвакуироваться людям на 50 частных авто и автобусу с детьми

Они пересекли все блокпосты и уже находятся в Запорожье.
Из Энергодара в Запорожье 31 марта эвакуировались мирные жители на 50 автомобилях, также прибыл автобус с детьми.
Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Из города Энергодар сегодня выехало 50 частных машин с людьми и автобус с детьми. Они прошли все блокпосты и сейчас уже в Запорожье", – рассказала Верещук.
Напомним, согласованными тремя гуманитарными коридорами 31 марта на собственном транспорте в Запорожье доехали 1458 человек. Из них 631 – из Мариуполя.
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