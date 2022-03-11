Из Германии в Украину запустили "железнодорожный мост" для доставки гуманитарной помощи

Из Германии в Украину запустили "железнодорожный мост" для доставки гуманитарной помощи

Также организована горячая линия, по которой можно зарегистрировать груз, а также согласовать его перевозку.

Немецкий концерн Deutsche Bahn организовал логистическую сеть из автомобильных и железнодорожных составляющих для доставки гуманитарной помощи из Германии в Украину.

Об этом сообщили в правительстве 11 марта.

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DB Schenker и DB Transa-Spedition собирают и везут грузы в берлинский хаб, там они упаковываются в контейнеры и далее транспортируются грузовым поездом DB Cargo в Польшу для дальнейшей перевозки в Украину.

Так, в ночь на 11 марта с сортировочной станции Седдин под Берлином отправился первый поезд с гуманитарным грузом. Поезд загружен 15 контейнерами. Они содержат спальные мешки, карематы, подгузники, консервы, питьевую воду, теплую одежду и детское питание, а также медицинские изделия, такие как шприцы, пластыри, марлевые бинты.

В целом, таким образом в Украину доставят 350 т гуманитарной помощи.

Проект реализуется благодаря сотрудничеству между польским филиалом DB Cargo, "Укрзализныцей" и командой DB Schenker на площадке в Польше.

В правительстве отметили, что DB организовала горячую линию для железнодорожного моста в Украину. Там можно зарегистрировать груз, а также согласовать его перевозку. Горячая линия работает в будни с 8:00 до 20:00. Телефон: 030 720220640. Почтовый адрес: bahnenbruecke-ukraine@deutschebahn.com

Напомним, известный итальянский футбольный клуб "Верона" выступил в поддержку Украины и перед предстоящим матчем Серии А против "Наполи" клуб организовал сбор гуманитарной помощи для украинцев.