Из города Пологи удалось вывезти 35 детей-сирот, из Мелитополя эвакуацию провести не удалось — Верещук

Эвакуированные дети будут направлены на временную реабилитацию в Италию.
В четверг, 24 марта, в Запорожской области из города Пологи удалось забрать 117 человек, в том числе 35 детей-сирот из местного интерната. Уже завтра они будут направлены на временную реабилитацию в Италию.
Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении.
Политик отметила, что также в город была доставлена гуманитарная помощь.
"Из города Мелитополь эвакуацию провести не удалось. Гуманитарная колонна вечером добралась до города и продолжит движение завтра", — отметила Верещук.
Напомним, что 24 марта в Украине сработали все 7 гуманитарных коридоров, которыми удалось эвакуировать 3343 человека.
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