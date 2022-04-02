Из горячего Донбасса под венец: во Львове морской пехотинец женился в кабинете Садового (фото, видео)

Из горячего Донбасса под венец: во Львове морской пехотинец женился в кабинете Садового (фото, видео)

Жених вернулся из-под Мариуполя всего на несколько дней.

Во Львове морской пехотинец Богдан Масляк сделал предложение своей любимой прямо в стенах городского совета.

В Ратушу волонтера Галину Мороз заманили якобы на встречу с мэром — обсудить потребности батальона. Но потом в кабинет городского головы неожиданно вошел Богдан и сразу встал на колено. Об этом сообщает корреспондент ТСН Наталья Волосацкая.

Наталка Волосацька | Facebook

Для Гали это была неожиданность, ведь она знала, что ее любимый за тысячу километров на передовой. Чтобы сделать предложение, он отпросился у командира. Богдан говорит, хоть и живет с Галиной уже 8 лет, но волновался, как перед первым боем.

Наталка Волосацька | Facebook

Пара сразу же и пожелилась в кабинете мэра Львова – Андрея Садового.

Наталка Волосацька | Facebook

Наталка Волосацька | Facebook

"Доброй судьбы молодоженам! Слава Украине", – прокомментировал Садовый.

Читайте также: