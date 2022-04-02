Из горячего Донбасса под венец: во Львове морской пехотинец женился в кабинете Садового (фото, видео)

Жених вернулся из-под Мариуполя всего на несколько дней.
Во Львове морской пехотинец Богдан Масляк сделал предложение своей любимой прямо в стенах городского совета.
В Ратушу волонтера Галину Мороз заманили якобы на встречу с мэром — обсудить потребности батальона. Но потом в кабинет городского головы неожиданно вошел Богдан и сразу встал на колено. Об этом сообщает корреспондент ТСН Наталья Волосацкая.
Для Гали это была неожиданность, ведь она знала, что ее любимый за тысячу километров на передовой. Чтобы сделать предложение, он отпросился у командира. Богдан говорит, хоть и живет с Галиной уже 8 лет, но волновался, как перед первым боем.
Пара сразу же и пожелилась в кабинете мэра Львова – Андрея Садового.
"Доброй судьбы молодоженам! Слава Украине", – прокомментировал Садовый.
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