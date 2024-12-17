Из Херсона вывели подразделения Сил беспилотных систем: РФ дронами устраивает охоту на гражданских

По словам главы ГВА, ежедневно в Херсоне есть погибшие или раненые гражданские, на которых просто тренируются дронщики армии РФ.

В Херсоне с августа по ноябрь произошло 1666 атак и сбросов с вражеских беспилотников В результате ударов 357 человек получили ранения, а 30 гражданских погибли.

Об этом заявил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко во время участия во Всеукраинском конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины.

Он напомнил, что жители Херсонской громады больше всего страдают от атак дронов. Каждый день гибнут гражданские люди, на которых просто тренируются новоприбывшие на левый берег Херсонщины дронщики оккупационных войск.

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"Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, которые находились в городе и эффективно защищали правый берег от нашествия дронов, были переведены на другие направления. А российские оккупанты устраивают охоту на мирных херсонцев", — говорит Мрочко.

Поэтому глава ГВА Херсона обратился к президенту Зеленскому с просьбой содействовать созданию "защитного купола", который поможет оградить людей и критическую инфраструктуру от атак российских беспилотников.

Напомним, что утром 17 декабря из дрона атаковали гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. Пострадали два человека.

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