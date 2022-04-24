Из Херсонской области за последние три дня удалось эвакуировать более пяти тысяч гражданских – ОВА

Из Херсонской области за последние три дня удалось эвакуировать более пяти тысяч гражданских – ОВА

Жители Херсонской области, несмотря на риск, пытаются эвакуироваться и отправиться в более безопасное место.

За последние три дня более пяти тысяч жителей области удалось эвакуировать.

Об этом сообщил начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

Он подчеркнул, что далеко не всегда удается мирным жителям добраться до безопасного места автотранспортом, поэтому иногда приходится идти вброд через реку, или же ехать на велосипеде.

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"Мы делаем все, чтобы помочь людям, которые почти два месяца провели в оккупации, эвакуироваться. Далеко не везде это можно сделать на автотранспорте или, например, на тракторе. Иногда это вброд через реку. Часто – только на велосипеде. Только что приехал с передовой и лично видел, как детей и пожилых людей вывозят на тачках. А есть место, где перед нашим блокпостом лежат Больше сотни, а то и тысячи велосипедов. Их покидают люди, когда заходят на контролируемую нами территорию", — отметил Вилкул.

Также он добавил, как только жители Херсонской области достаются подконтрольной Украине территории, то их сразу же забираются эвакуационными автобусами или каретами скорой помощи.

Напомним, жители Херсона в воскресенье, 24 февраля, могли выехать в Кривой Рог. Ситуация в городе и регионе стабильная и контролируемая. В Кривом Роге продолжают укреплять внешний периметр обороны.

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