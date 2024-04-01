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Из Ирана в Россию прибыл новый рейс с грузом: в ВСУ предупредили об опасности

Из Ирана в Россию прибыл новый рейс с грузом: в ВСУ предупредили об опасности

Дроны-камикадзе. Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Дроны-камикадзе, произведенные в РФ, маркированы специфическими буквами.

На днях из Ирана в Россию прибыл новый рейс с компонентами в дроны-камикадзе, поэтому когда запасы будут пополнены, то количество атак по Украине может увеличиться.

Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, Россия тесно сотрудничает с Тегераном и налаживает новые контакты по поддержанию агрессии против Украины.

"В последние дни мы наблюдали перелеты грузового борта из Тегерана в Москву, что свидетельствует, что они готовы производить больше дронов. Враги продолжают собирать средства поражения на своей территории, они в активной работе", — рассказала она.

Гуменюк подчеркнула, что по состоянию на данный момент Россия наладила собственное производство дронов-камикадзе. Они маркируют их специфическими буквами.

Напомним, в ночь на понедельник, 1 апреля, страна-агрессорка снова атаковала украинские города дронам-камикадзами. Сколько "Шахедов" сбило ПВО — читайте ЗДЕСЬ.

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