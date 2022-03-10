Из Ирпеня 10 марта удалось вывезти более тысячи мирных жителей, среди них 100 – дети

Из Ирпеня 10 марта удалось вывезти более тысячи мирных жителей, среди них 100 – дети

Среди эвакуированных жителей – женщины, дети, лица с инвалидностью.

Сегодня, 10 марта, из Ирпеня удалось вывезти более тысячи мирных жителей.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

"Более 1000 человек, из которых 100 детей, помогли спасти из-под Романовского моста полицейские Киевщины. Сегодня, 10 марта, правоохранителям удалось вывезти из оккупации мирных жителей Ирпеня. Среди эвакуированных жителей — женщины, дети, лица с инвалидностью", — говорится в сообщении.

В дальнейшем людей доставили в безопасное место.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 15-й день. По предварительным данным ООН, в Украине с начала войны погибли 516 гражданских лиц, еще 908 получили ранения. В то же время в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека считают, что реальные потери значительно больше.

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