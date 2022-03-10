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Из Изюма выехали более 40 автобусов с эвакуированными жителями

Из Изюма выехали более 40 автобусов с эвакуированными жителями

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Из Изюма выехали более 40 автобусов с эвакуированными жителями

В город доставили продукты питания и средства первой необходимости.

Из Изюма, Харьковской области, который сильно страдает от обстрелов армии Российской Федерации, выехали эвакуационные автобусы.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Благодаря гуманитарному коридору из города выехали 44 эвакуационных автобуса. В них находится около двух тысяч местных жителей, изъявивших желание покинуть Изюм. По словам Тимошенко, эвакуированным, если у них будет желание, обеспечат дальнейшую логистику в Днепр.

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Кроме того, в город доставлен гуманитарный груз с продуктами питания, вещами первой необходимости.

Как сообщалось, "зеленые коридоры" из городов, наиболее пострадавших от обстрелов, начались 9 марта. Только из города Сумы было вывезено 44 тысяч человек.

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