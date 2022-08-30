Из каких областей в Европу больше всего уехало украинцев и какая у них квалификация: результаты опроса

Cреди совершеннолетних граждан Украины, которые после начала полномасштабного российского вторжения выехали за границу, провели опрос.

Опрос показал, что подавляющее большинство (65%) беженцев прибыли в страну нынешнего пребывания в марте этого года, а с начала войны до конца апреля — 84%. Подавляющее большинство украинских беженцев – это высококвалифицированные специалисты (30%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

"Подавляющее большинство (65%) беженцев прибыли в страну нынешнего пребывания в марте этого года, а в целом с начала войны до конца апреля — 84%. Среди беженцев преобладают женщины (93%). Самые возрастные группы респондентов составляют люди в возрасте от 30 до 39 лет (42%) и от 40 до 49 лет (29%). 83% беженцев — люди с высшим или незаконченным высшим образованием", — говорится в исследовании.

Среди опрошенных больше всего – высококвалифицированных специалистов (30%), руководителей предприятий и их подразделений (14%), предпринимателей (14%), квалифицированных рабочих (12%), домохозяек (11%).

По результатам опроса, 74% украинцев ответили, что находятся за границей с детьми, 4% — с внуками, 23% — с мужем или женой, 17% — со своими родителями или родителями мужа или жены, 9% — с другими родственниками, 4 % – с друзьями или знакомыми, 11% – сами.

90% опрошенных беженцев до войны проживали в городах, 10% — в селах. Больше всего (45%) беженцев выехали после начала войны из центральных областей Украины (преимущественно это жители Киева (23% всех опрошенных) и Киевской области (9%)), 31% из восточных областей, 16% из южных областей и 8% — из западных областей.

Также 4,5% опрошенных сообщили, что их жилье после начала военных действий было полностью разрушено, 8% — оно пострадало, но может быть восстановлено (отремонтировано), 7% не знают, пострадало ли их жилье или в какой степени пострадало.

Чаще о разрушении жилья сообщают беженцы из Восточного региона. Среди них 12% отметили, что их жилье было полностью разрушено, 11% — оно пострадало, но может быть восстановлено (отремонтировано), 11% не знают, пострадало ли их жилье или в какой степени пострадало.

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Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 20 июля по 25 августа 2022 года. Респонденты отбирались методом "снежного шара" и через размещение обращений по поводу участия в опросе в Facebook-группах, объединяющих представителей украинского сообщества и беженцев в разных странах (методом "self selected sample").

Было опрошено 511 беженцев в 30 странах. Больше всего среди опрошенных беженцев, находившихся на территории Польши (110 человек) и Германии (85 человек). 231 человек был опрошен в других странах Европейского Союза, 63 человека — в странах вне ЕС (Молдова, Турция, Швейцария, Великобритания, США, Израиль).

Напомним, 18 тысяч гривен смогут получить украинцы, возвращающиеся из-за границы.

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