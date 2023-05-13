Из каких самолетов Украина может применять ракеты Storm Shadow – объяснение авиационного эксперта

Благодаря Storm Shadow у россиян будут проблемы с логистикой.

Украина может применять британские дальнобойные ракеты Storm Shadow из самолетов СУ-24, находящихся на вооружении Воздушных сил ВСУ.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

"В конце декабря 2022 года было тихое сообщение, что польские инженеры приспосабливают к истребителю СУ-24 ракеты Storm Shadow. Этот самолет есть у нас на вооружении. Самолет не совсем молодой, но в начале полномасштабного вторжения России в Украину эти самолеты наносили удары по колоннам российской техники, которые шли в Киев. На F-16, который мы должны получить, Storm Shadow не крепится", — объяснил Криволап.

Авиационный эксперт также добавил, что в скором времени россияне будут перебазировать свои самолеты с аэродромов в глубину РФ, потому что "эта ракета сможет достать где угодно".

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил 11 мая, что его государство безвозмездно передает Украине ракеты Storm Shadow большой дальности, "предназначенные только для высокоточных ударов".

Полученные Украиной дальнобойные ракеты Storm Shadow могут доходить до территории оккупированного Крыма и даже за пределы государства. Об этом свидетельствуют данные на карте, опубликованной советником Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро.

В Кремле заявили, что передача Украине ракет Storm Shadow ведет к "серьезной эскалации".

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