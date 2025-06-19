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Из «Казака» в цифровой штаб: проект Ахметова переоснастил бронемашины для Сухопутных войск Украины
Метинвест в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова" профинансировал работы по полному техническому переоснащению командно-штабных машин (КШМ) на базе бронированной машины "Казак".
Пять новейших подвижных пунктов управления уже получили связисты одного из подразделений Сухопутных войск Украины. Выполнено оборудование комфортных рабочих мест личного состава и установка современной коммуникационной техники, средств защиты связи, устойчивых к РЭБам, автоматизации, автономного резервного питания и другого оборудования. Метинвест направил на эти цели около 2 млн гривен.
Штабные машины предназначены для обеспечения круглосуточной устойчивой радиосвязи и управления в тактическом звене сухопутных войск при любых погодных условиях и времени года, в движении и на стоянке.
Военные отмечают: для переоборудования в командно-штабную машину Казак был выбран неслучайно. Боевая машина хорошо защищена броней, мобильна, очень вместительна и позволяет разместить все необходимое оборудование и организовать комфортные рабочие места для личного состава.
«Самая современная технологическая начинка позволяет командиру отслеживать ситуацию на поле боя в режиме реального времени, консолидируя данные беспилотной разведки и других систем. Объективная и полная информированность позволяет штабу принимать оперативные решения, направленные на повышение эффективности действий подразделений и сохранение жизней бойцов», – отметил заместитель командира роты Дмитрий.
КШМ оборудованы с учетом боевого опыта и потребностей украинской армии, здесь применены современные технологические решения, которые предохраняют экипаж машины от рисков военного времени.
«Информация – это оружие, особенно в армии, защищающей страну от вражеского нашествия. Чтобы это оружие всегда было точное и острое, помогало украинским воинам эффективно вести бой и сохранить личный вклад, мы закрыли потребность в оперативном переоборудовании командно-штабных машин. Ведь современная война – это, прежде всего, война новейших технологических решений, поэтому такие командные комплексы незаменимы для нашей армии», – отметил операционный директор Метинвеста Александр Мироненко.
Напомним, "Стальной фронт" Рината Ахметова - крупнейшая частная инициатива поддержки армии в Украине. В рамках проекта компании SCM, в частности, Метинвест, системно поставляют технику, дроны, защитное оборудование, укрытия и средства связи. В общей сложности на помощь военным и гражданским уже направлено более 11,3 млрд грн.