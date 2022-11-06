Из Киева могут эвакуировать до 3 миллионов человек в случае полного блекаута – NYT

По состоянию на сегодняшний день ситуация контролируемая и нет никаких причин для того, чтобы киевляне массово покидали столицу.

С приближением зимы Киев готовит тысячу отапливаемых укрытий, которые также смогут оградить мирных жителей от российских ракет. В случае полного выхода из строя электросетей из-за атак РФ около 3 миллионов жителей города могут временно эвакуировать.

Об этом пишет The New York Times.

"Чиновники в украинской столице Киеве говорят, что начали планировать некогда невероятную возможность: полное отключение электроэнергии, которое требовало бы эвакуации приблизительно трех миллионов жителей оставшихся городов. Муниципальные работники устанавливают 1000 отопительных укрытий, которые могут выполнять роль бункеров, а инженеры пытаются электростанции без необходимого оборудования", — говорится в сообщении.

Также читайте В Киеве и семи областях продолжается отключение света: графики

Отмечается, что "Укрэнерго" продолжит вводить отключение электроэнергии в семи регионах, чтобы попытаться предотвратить полный выход из строя электросети в результате бомбардировки российскими ракетами и иранскими беспилотниками.

Издание пишет, что официальным лицам в столице сообщили, что они, вероятно, получат сообщение как минимум за 12 часов о том, что сеть находится на грани сбоя. Если это произойдет, директор службы безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук сказал, что мы начнем информировать людей и просить их уехать.

"Мы понимаем, если Россия продолжит такие атаки, мы можем потерять всю нашу электроэнергетическую систему", – сказал Роман Ткачук.

Пока же чиновник уверяет, что ситуация управляема, и нет никаких признаков того, что большое количество мирных жителей выезжает из Киева.

"Если не будет электроэнергии, не будет ни воды, ни канализации. Поэтому сейчас правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы энергоснабжения", — добавил Ткачук.

Между тем, западные союзники Украины усилили свои обязательства предоставить стране больше противовоздушной обороны. Но реализация их обещаний оказалась более сложной, поскольку на Западе растет оппозиция о помощи из-за того, что в странах растут собственные экономические трудности. Но лидеры США и Европы остаются непоколебимыми.

Также читайте Почему Россия атакует энергетическую инфраструктуру: эксперт заявил о жажде переговоров и подготовке к наступлению

В пятницу, 4 ноября, советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан во время визита в Киев заявил, что поддержка Украины со стороны Вашингтона остается сильной и помощь будет продолжать поступать после промежуточных выборов.

Кроме того, Пентагон объявил о новом пакете помощи в сфере безопасности в размере 400 миллионов долларов, в результате чего общая сумма военной помощи, которую США обязались предоставить Украине от 24 февраля, составила 18,9 млрд долларов.

Атаки РФ на критическую инфраструктуру Украины

Россия в последние недели усилила атаки беспилотников иранского производства для нанесения ударов по Украине, повлекших колоссальные разрушения в украинских городах.

В свою очередь, Иран отрицал факт предоставления дронов России для использования их против Украины, а Кремль традиционно врал об использовании иранских беспилотников, отрицая атаки на гражданское население.

Но уже 5 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Амирабдоллахян подтвердил, что Иран поставлял России беспилотники, но мол за несколько месяцев до вторжения РФ в Украину. Амирабдоллахян не предоставил никаких подробностей о типах или количестве предоставленных беспилотников стране-агрессорке.

Разговоры об эвакуации

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в интервью польскому изданию Onet заявил, что жителей региона зимой могут временно переселить в те области, где ситуация более стабильная, в случае критической ситуации в энергетике на Киевщине.

Впоследствии чиновник опроверг свое заявление, заверив, что сейчас все контролируемо и сейчас по состоянию на сейчас эвакуировать не собираются. Глава ОВА пообещал извещать жителей Киевщины о том, что происходит с критической инфраструктурой.

Читайте также: