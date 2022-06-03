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Из Киевского водохранилища достали подбитый вертолет: оккупантов потроллили котелком, полным раков (фото, видео)

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Из Киевского водохранилища достали подбитый вертолет: оккупантов потроллили котелком, полным раков (фото, видео)

Фото: facebook/Андрей Небытов

Во вражеском вертолете, который достали со дна водоема возле Киева, погибли двое российских оккупантов.

Остатки российского вертолета, сбитого ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения, достали со дна Киевского водохранилища.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

"По предварительным данным, российскую "птичку" подбили в первый день войны. Двое оккупантов домой теперь точно не вернутся”, — написал он в соцсети.

Руководитель областной полиции отметил, что правоохранители проводили осмотр места происшествия, опубликовав соответствующие фото и видео.

В посте на эту же тему начальник департамента Патрульной полиции Украины Евгений Жуков опубликовал фото котелка, полного вареных раков, тонко намекнув на печальную, но закономерную участь российского экипажа военного вертолета.

Напомним, по состоянию на 2 июня общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили более 30,8 тысяч человек.

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