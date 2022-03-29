Из Киевской и Черниговской областей оккупанты выводят отдельные подразделения Вооруженных сил РФ — Генштаб ВСУ

Из Киевской и Черниговской областей оккупанты выводят отдельные подразделения Вооруженных сил РФ — Генштаб ВСУ

В то же время, оккупанты могут бить ракетами по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Российский оккупант не смог достичь поставленных целей, напав на Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Из Киевской и Черниговской областей оккупанты выводят отдельные подразделения Вооруженных сил РФ.

"Отмечается выведение отдельных подразделений вооруженных сил российской федерации с территории Киевской и Черниговской областей. В то же время сохраняется высокая угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры”, — отметили в Генштабе ВСУ.

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