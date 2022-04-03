Из Киевской области уже вывезено 410 тел мирных жителей – Венедиктова

В бюро судмедэкспертизы дежурят прокуроры, следователи и судебные эксперты для проведения осмотров, разрезов и отбора образцов ДНК.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из Киевской области уже вывезено 410 тел.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. Венедиктова отметила, что в бюро судмедэкспертизы постоянно дежурят прокуроры, следователи и судебные эксперты для проведения осмотров, вскрытий и отбора образцов ДНК

"С территории Киевщины вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами", — говорится в сообщении.

Генпрокурор отметила, что параллельно происходит работа с местным населением, поиск свидетелей, потерпевших, сбор фото и видеодоказательств.

"Это тонкая и кропотливая работа: люди напуганы, устали и замучены, они пережили неописуемый ужас. И здесь тоже нужно время и профессиональный подход, чтобы зафиксировать все правильно и не упустить никакого шанса найти и наказать виновных", — отметила она.

Венедиктова также отметила, что на освобожденных от оккупантов территориях работают прокуроры, следователи и оперативные сотрудники Нацпола. Также к работе привлекаются инспекторы-криминалисты, взрывотехники, кинологи, судебно-медицинские эксперты или врачи: "Впереди этих команд всегда ГСЧС — враги заменировали города и села, осталось много недетонированных боеприпасов, они оставили "растяжки" даже на трупах местных".

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