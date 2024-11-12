Житель Белгородской области РФ также возмущается приказом платить за газ, потребленный российскими военными, которые выгнали селян и заняли их дома.
В добытом разведчиками радиоперехвате жители Белгородской области РФ обсуждают детали мародерства со стороны российских солдат, укравших у крестьян хозяйственное оборудование и даже обувь.
Об этом сообщило ГУР МОУ.
Также местный житель возмущается приказом оплачивать газ, потребленный российскими военными, которые выгнали селян и заняли их дома.
"Нас выгнали и заставляют платить. Мы же там не живем – за что мы будем платить? Пошли они на ***", – говорит житель Белгородщины.
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"ГУР МОУ напоминает – за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", – подчеркнули разведчики.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин спешит вернуть под контроль России территорию Курской области к инаугурации нового президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. Для этого командование врага развернуло в Курщине 50 тысяч военных – российских и северокорейских.
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