Из крейсера "Москва" россияне забрали тела погибших моряков и секретные материалы — разведка

Спасательная операция на затонувшем флагмане российского ЧФ длилась не менее двух недель, для ее проведения россияне привлекли от 5 до 7 кораблей.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий утверждает, что во время буксировки пораженного украинскими ракетами крейсера "Москва" в Севастополь российские военные забрали тела погибших моряков и секретную документацию.

Об этом он сообщил в комментарии "Крым.Реалии".

По словам представителя украинской военной разведки, спасательная операция на российском корабле, который в конце концов затонул по дороге в Севастополь, длилась по меньшей мере две недели. К ее проведению были привлечены от 5 до 7 кораблей.

"В основном это были спасательные корабли, катера, буксиры, которые доставали тела [погибших моряков], снимали всю аппаратуру и проводили зачистку этого крейсера — доставали то, что там осталось и что не должно попасть в руки третьей страны", — сообщил Скибицкий.

Официальной информации о проведении спасательной операции на затопленном крейсере "Москва" от Минобороны РФ не было.

Напомним, родители срочников, по неизвестной причине оказавшихся среди членов экипажа флагмана Черноморского флота РФ, продолжают добиваться правды от командования и собираются подавать коллективный иск в российский Минобороны.

Украинские военные попали ракетами во вражеский крейсер «Москва»

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