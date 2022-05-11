Из Крыма должны сделать тупик, но пойдут ли его возвращает, должны решить военные — эксперт

Из Крыма должны сделать тупик, но пойдут ли его возвращает, должны решить военные — эксперт

Военный эксперт Олег Жданов в эфире "Единого марафона" предположил дальнейшее развитие событий вокруг Крыма.

Как только в Украине появятся ракетные комплексы, которые направятся после всех процедур с ленд-лизом, эксперт предполагает, что из Крыма создадут тупик.

"Чтобы российским войскам не было смысла отступать в Крым, они будут отступать на Ростовскую область", — предполагает Жданов.

Он добавляет, что с таким вооружением Украине не будет смысла останавливаться на "границах" на 24 февраля, будут уже идти на официально границы страны.

А вот по Крыму ситуация не так проста. Жданов говорит, что стоит ли возвращать Крым военным путем, должны решать только военные и ни в коем случае не политики.

Ведь стоит учесть те возможные потери людей, которые, безусловно, будут в случае военных действий на полуострове.

Олег Жданов описал ситуацию на фронтах по состоянию на начало 77-х суток войны

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