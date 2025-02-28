С кухни – на передовую: история француза, защищающего Украину в рядах Интернационального легиона

Родные сначала были удивлены его решением, но поддержали, понимая важность борьбы.

Француз с позывным Bones покинул профессию повара, чтобы защищать Украину в составе Интернационального легиона. Уже три года он сражается в самых горячих точках, используя американский гранатомет Mk-19.

Об этом сообщили в Интернациональном легионе обороны Украины.

До войны он был поваром, но после начала полномасштабного вторжения решил оставить мирную жизнь, взяв в руки оружие.

"Я считаю, что Украина – это европейская страна, а украинцы – европейский народ. Поэтому наша обязанность – помочь. Это тоже частично и наша страна", – объясняет свой выбор легионер.

Он узнал о создании Иностранного легиона в феврале 2022 года и без колебаний присоединился к защитникам. Вместе с командой гранатометчиков Bones уничтожает врага, используя американский автоматический гранатомет Mk-19.

За три года боец прошел множество операций – штурмы, оборону, разведку. Он признается, что в начале вторжения у Украины были ограниченные ресурсы, но смогла оттеснить российских оккупантов благодаря мужеству и стойкости.

"Я уважаю украинских военных – они храбрые и сильные. Мы выполняем важную работу и не остановимся", – говорит Bones.

После победы боец мечтает остаться в Украине. Его представление об идеальной жизни – маленькая избушка в Карпатах, тишина, лес и песни птиц.

"Это то, чего я хочу", – признается он.

Французский легионер воюет за Украину: история героя с позывным

Официальный рекрутинговый сайт Легиона.

Напомним, по словам главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, Украина фактически уже выиграла войну, но важно закрепить этот результат.

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