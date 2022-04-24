Из Курской в Белгородскую область враг планирует перемещение зенитно-пушечного дивизиона — Генштаб ВСУ

Из Курской в Белгородскую область враг планирует перемещение зенитно-пушечного дивизиона — Генштаб ВСУ

На Северском направлении пограничная служба ФСБ России продолжает обеспечивать усиленную охрану.

Оккупанты следят за участком украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Продолжается перегруппировка подразделений Центрального военного округа из районов восстановления боеспособности в восточные области Украины. Из Курской в Белгородскую область враг планирует перемещение зенитно-пушечного дивизиона из состава 14 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны", — рассказали в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Напомним, что оккупанты понесли значительные потери на Херсонском направлении.

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