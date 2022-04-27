Из Луганщины сегодня удалось эвакуировать 88 жителей – Гайдай

Из Луганщины сегодня удалось эвакуировать 88 жителей – Гайдай

Из области удалось эвакуировать жителей Попасной и Лисичанска.

Сегодня, 27 апреля, несмотря на закрытые гуманитарные коридоры, из Попасной и Лисичанска в Луганской области удалось эвакуировать 88 человек.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"30 лисичан и 58 попаснян убежали сегодня от "русского мира". Некоторые спасенные жители Попасной его почувствовали в упор, став свидетелями уличных боев. Жители Лисичанска не ждут до последнего – позаботились о сохранении жизни заранее. Эвакуация организовывается ежедневно", — отметил он.

В среду, 27 апреля, российская армия обстреляла больницу в Северодонецке Луганской области. В результате атаки россиян погибла одна пациентка.

Напомним, утром по Горной общине в Луганской области нанесен авиаудар, один человек погиб.

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