Из Луганщины удалось эвакуировать 35 человек, один из автомобилей попал под обстрел оккупантов

Из Луганщины удалось эвакуировать 35 человек, один из автомобилей попал под обстрел оккупантов

В Луганской области эвакуационный автомобиль попал под вражеский обстрел, но людей удалось вывезти, они уже направляются в Днепр.

В субботу, 7 мая, из Луганской области удалось эвакуировать 32 жителя Лисичанска. Еще два человека из города опаздывали на эвакуацию – их забрали по дороге.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, тяжело далось спасение жителя Камышевахи.

Автомобиль, на котором его вывозили, попал под обстрел россиян. Обошлось без жертв и пострадавших.

"Они устали от постоянных российских обстрелов, перебоев со светом и газом, отсутствием воды. Сделали выбор – жить!" — отметил он.

Напомним, в течение суток оккупанты 24 раза обстреляли жилые районы Луганщины.

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