Из Луганской области 21 марта удалось эвакуировать около 250 жителей – глава ОГА

Из Попасной, к сожалению, вывезти людей сегодня не вышло.

Из Луганской области 21 марта эвакуировано около 250 жителей, около 200 тонн гуманитарки завезено в находящийся под постоянными обстрелами оккупантов регион.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

""Режим тишины" сегодня согласовали с Северодонецка, Лисичанска и Горского, однако удалось организовать эвакуацию также из самых трудных городов по обстрелам — Рубежного и Кременной, и 175 из Северодонецка, Лисичанска и Горского + на собственном транспорте (информация уточняется)", — написал Гайдай.

Он добавил, что люди уже в поезде в Донецкой области — дальше Запад страны.

"Сегодня мы смогли ввезти рекордное количество гуманитарной помощи — пять фур, десять микроавтобусов, четыре грузовика и еще несколько автомобилей, в итоге — 200 тонн продовольствия, лекарств, средств гигиены", — сообщил глава Луганской ОГА.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 26-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 21 марта от рук россиян погибли уже 115 детей.

Читайте также: