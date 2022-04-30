Из Луганской области эвакуировали еще 40 человек, среди них дети – ОВА

Несмотря на повышенные риски и закрытые гуманитарные коридоры, в Луганской области ежедневно проводят эвакуацию.

Сегодня, 30 апреля из Лисичанска и Северодонецка в Луганской области удалось эвакуировать еще 40 человек.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

В частности, из Лисичанска эвакуировали 35 жителей, среди которых четверо детей, из Северодонецка – пять человек.

"Несмотря на повышенные риски, мы проводим эвакуацию каждый день. Вчера потеряли два автобуса в Попасной, недавно один – в Рубежном. Но важнее вывезти в безопасные регионы страны как можно больше земляков. Каждая спасенная от «русского мира» жизнь – отдельная маленькая победа над смертью. Стараемся спасти всех желающих, к которым еще можно добраться транспортом. Остаются на Луганщине еще и родители с детьми, которым лучше бы бы скорее возобновить учебу. Но почему-то взрослые не спешат с эвакуацией. Вот сегодня спасли четырех детей из Лисичанска. В общем 30 апреля уже выехали в другие области 40 человек. Эвакуация продолжается", — отметил он.

Напомним, россияне расстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной.

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