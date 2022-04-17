Из Луганской области сегодня удалось эвакуировать 33 человека – Гайдай

Людей удалось эвакуировать из региона, несмотря на закрытые гуманитарные коридоры.

В воскресенье, 17 апреля, удалось эвакуировать 33 мирных жителя Лисичанска и Северодонецка в Луганской области, несмотря на то, что оккупанты не открыли гуманитарные коридоры.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Режим тишины россияне не предоставили, но мы уже смогли спасти 27 жителей Лисичанска и шестерых северодончан", — отметил он.

Утром договориться с оккупантами о прекращении огня на эвакуационных маршрутах не получилось. Поэтому гуманитарные коридоры сегодня не открылись.

Он также сообщил, что жители Лисичанска уже едут в Днепр.

"Через несколько часов эти люди вернутся к жизни в тишине. Как и шестеро жителей Северодонецка, также уже выехавшие из области. Эвакуация продолжается", — написал он.

Напомним, Ирина Верещук сообщила, что 17 апреля гуманитарные коридоры в Украине не будут работать.

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