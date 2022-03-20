Из Луганской области удалось вывезти почти 12,5 тысячи мирных жителей — глава ОГА

Из-за постоянных боевых действий сложнее всего было вывозить людей из Попасной и Рубежного.

Тремя гуманитарными коридорами из Луганской области эвакуировано уже 12,5 тысячи человек.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Ценой сверхусилий политическое руководство государства договаривается с рашистами о "режимах тишины", ведь жизнь каждого украинца бесценна. В общей сложности тремя гуманитарными коридорами из Луганщины нам удалось вывезти почти 12,5 тысячи мирных жителей", — подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что 19 марта удалось спасти 670 человек.

"Гуманитарным коридором, несмотря на все попытки "асвабадителей" сорвать эвакуацию, вчера удалось спасти еще 670 жителей Луганской области. Сложнее всего было вывозить людей из Попасной и Рубежного, ведь здесь боевые действия не прекращались. получил контузию", — отметил Гайдай.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 25-й день (война уже 8-й год). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают не менее 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 20 марта от рук россиян погибли уже 115 детей.

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