Из Мариуполя удалось вывезти более 4 тыс. человек, почти треть из них – дети

Из Мариуполя удалось вывезти более 4 тыс. человек, почти треть из них – дети

За 24 дня войны оккупанты почти полностью сравняли город с землей, убили многих мирных жителей и создали гуманитарную катастрофу.

В субботу, 19 марта из города Мариуполь в Запорожье по гуманитарному коридору выехали 4 128 человек, из которых 1 172 ребенка.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении.

Ирина Верещук о результатах работы гуманитарных коридоров за 19 марта

"Также из города Мангуш в Бердянск микроавтобусами было перевезено почти 500 мариупольцев, которые завтра с утра смогут выехать на автобусах в Запорожье", — отметила она.

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По словам Верещук, автобусы из Запорожья для эвакуации мариупольцев сейчас прибывают в Бердянск. Завтра на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске автобусы будут в 9 часов. Отправление в Запорожье планируется в 11.00.

"Также работаем над вывозом мариупольцев из портового Мелекено и Никольское", — резюмировала вице-премьер.

Напомним, обстреливать Мариуполь Донецкой области российские войска начали с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину. За 24 дня войны оккупанты почти полностью сравняли город с землей, убили много мирных жителей и создали гуманитарную катастрофу – настолько ужасную, что от жажды там умирают дети, а захватчики не дают людям покинуть город и доставить в город гуманитарную помощь. Все, что известно о созданном оккупантами гуманитарном аде в Мариуполе, читайте в материале ТСН.ua.

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