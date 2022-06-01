Из Мариуполя в фильтрационный пункт в село Безымянное российские оккупанты вывезли 355 человек

Из Мариуполя в фильтрационный пункт в село Безымянное российские оккупанты вывезли 355 человек

За минувшие сутки из Мариуполя в фильтрационный пункт в село Безымянное российские оккупанты доставили 355 человек, в том числе 32 ребенка.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Петр Андрющенко.

Как отмечается, из Безымянного в российский город Таганрог депортировали 324 человека, из которых 27 – детей.

“За последнюю неделю наблюдаем тенденцию увеличения количества депортированных лиц. Отчасти это связано с ротацией так называемых "государственных волонтеров" Молодой Гвардии, отчасти с закрытием пути эвакуации на территорию, контролируемую Украиной. Работаем”, — подчеркнул Петр Андрющенко.

Напомним, что известный магазин брендовой одежды в Киеве оказался точкой сбыта кокаина.

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