Из Мариуполя в оккупированный Донецк захватчики вывезли детей без родителей – СМИ

Из Мариуполя в оккупированный Донецк захватчики вывезли детей без родителей – СМИ

Также в некоторых школах оккупированного города живут вывезенные из Мариуполя люди.

В оккупированном Донецке российские захватчики привезли из окруженного Мариуполя детей без родителей.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на местных жителей.

"Так, в Донецке, в больнице им. Вишневского в Киевском районе, во втором инфекционном отделении находятся многие дети, которых привезли из Мариуполя. Дети без родителей. Нужно искать родителей и не игнорировать какое-либо объявление о поиске ребенка", — сообщила жительница Донецкая.

Также в некоторых школах оккупированного города живут вывезенные из Мариуполя люди. Если у них нет родственников или желающих приютить в Донецке, мариупольцев оккупанты вывозят в российский Таганрог. У них забирают документы и телефоны, которые потом возвращают не всем.

По словам местных, люди, которых привезли из Мариуполя, "находятся в тяжелом психологическом состоянии, видно, что они измучены, обессилены и большей частью молчат".

Ранее сообщалось, что жителей Мариуполя насильно вывозят на территорию РФ. Предварительно известно, что под незаконную депортацию попали около 15 тысяч мариупольцев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты похитили более двух тысяч детей.

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