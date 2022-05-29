Из минометов, реактивной и ствольной артиллерии: на южном направлении враг накрыл огнем позиции ВСУ

В Криворожском направлении враг обстрелял из минометов, реактивной и ствольной артиллерии позиции Вооруженных Сил Украины.
Как отмечает Генштаб ВСУ, оккупанты обстреляли позиции, которые обустроены более чем в 10 населенных пунктах Криворожского направления.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 29 мая.
"На Криворожском направлении оккупанты производили огневое поражение наших войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Малая Шестерня, Добрянка, Княжевка, Токарево, Широкое, Первомайское, Новониколаевка, Котлярево", - говорится в сообщении.
Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский сказал, что уже на следующей неделе ожидает хороших новостей по поставкам оружия в Украину.
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