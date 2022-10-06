Из Новой Каховки исчезли оккупанты — депутат Херсонского облсовета Хлань

Российское командование решило перебросить оккупантов из Новой Каховки на правый берег для непрорыва фронта в Бериславе.

По информации депутата Херсонского облсовета, оккупантов, которые дислоцировались в Новой Каховке, перебросили в Берислав.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Из Новой Каховки есть сообщение, что из города исчезли орки. По предварительной информации, всех отправили в Берислав, где "ничего не происходит и паники нет", — написал он.

Напомним, по данным оперативного командования "Юг", мобилизованных после 21 сентября россиян уже начали использовать на юге Украины как пушечное мясо. Начальник объединенного координационного прессцентра сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк сообщила, что на юге оккупанты зажаты между украинскими подразделениями и правым берегом Днепра.

ФОТО: сундуки

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