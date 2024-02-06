Из оккупации спасли три семьи с несовершеннолетними детьми, в том числе родных военного – фото

С временно оккупированной территории Украины удалось эвакуировать три семьи с четырьмя несовершеннолетними детьми. В частности, вывезли семью военного, к которой оккупанты приезжали на обыски.

Об этом сообщила благотворительная организация Save Ukraine.

Имена людей изменены в целях безопасности.

Так, родители Миланы и Жени потеряли свой бизнес, потому что не захотели брать паспорта РФ, оформлять магазин по законам РФ и платить налоги. Дети с мамой почти целыми днями вынуждены были сидеть в подвале, поскольку россияне постоянно обстреливали село из минометов.

Также эвакуировали Марину с ее дочерью Анжелой. Недалеко от городка, в котором жила Анжела с мамой, стояло российская ПВО, и несколько раз оккупанты сбивали БПЛА прямо над их домом. Также часто россияне запускали небольшие дроны с парашютами, которые пролетали небольшое расстояние, самоликвидировались и взрывались над головами людей. Оккупационные власти трижды заставляли Марину отдать Анжелу в русскую школу. Но дочь каждый раз отказывалась.

На подконтрольную Украине территорию также удалось вывезти семью военного, служащего в ВСУ. Россияне часто наведывались с обысками в дом его родителей и младшего брата Арсена.

"Самым ужасным был первый обыск, когда их двор окружили "Тигры", УРАЛы, а напротив дома засел снайпер и нацелился в окно дома. Папу допрашивали несколько часов, заставляли раздеваться и показывать, есть ли татуировки. Мама Алена дважды собирала сумки, чтобы выехать из оккупации, но очень боялась, что из-за старшего сына на фильтрации ее завернут назад и отберут младшего. Поэтому как только узнала о деятельности Save Ukraine, сразу связала с нашей командой", — рассказали волонтеры.

Напомним, россияне придумали новый способ похищения местных жителей на ВОТ.

Читайте также ведущие новости дня: