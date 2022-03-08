Из оккупированного Ирпеня удалось спасти еще около 2 000 мирных жителей (фото, видео)

Из оккупированного Ирпеня удалось спасти еще около 2 000 мирных жителей (фото, видео)

Полицейским Киевщины удалось вывезти жителей Ирпеня.

Сегодня, 8 марта, полицейские Киевщины спасти еще около 2 000 мирных жителей из оккупированного Ирпеня.

С 10 утра в районе Романовского моста стражи порядка вместе с органами местного самоуправления и военными провели очередной этап эвакуации местных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Дети, женщины и тяжелобольные! Сегодня из оккупированного Ирпеня полицейским Киевщины удалось спасти еще около двух тысяч... Опубликовано Полиция Киевской области Вторник, 8 марта 2022 г.

"Эвакуация проходила сначала пешими маршрутами, а затем людей доставляли в безопасные места автобусами. Каждую спасенную женщину правоохранители встретили цветами! Сейчас эвакуированным гражданам ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Среди спасенных – дети, пожилые люди, а также 14 тяжелобольных, которые не могли передвигаться самостоятельно.

Напомним, сегодня произошла эвакуация жителей Ирпеня, который уже несколько дней находится фактически в осаде оккупантов.