Из оккупированного села на Донетчине через фронт "выползли" двое гражданских с собакой: история спасения

Взрослый сын вместе со своей матерью оставались в селе Зеленовка, поскольку считали, что линия фронта до них не дойдет.

В Донецкой области женщина со своим взрослым сыном и собакой пешком вышли через линию фронта из оккупированной Зеленовки Покровского района.

Об этом сообщает "Суспільне. Донбас".

Они ночью буквально "выползали" из разрушенного села, вышли на позиции украинских военных, которые под обстрелами окупантов смогли их вывести и доставить в эвакуационный пункт.

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"Вчера к нам на сборный пункт эвакуации, наши военные доставили женщину с сыном. Они вышли пешком под обстрелами из оккупации и поехали к родным. Они нам рассказывали, что под обстрелами ночью выползали прямо из их населенного пункта Зеленовка", — начальник отдела оперативно-дежурной службы Донецкой ОВА Дмитрий Петлин.

По его словам, взрослый сын вместе со своей матерью оставались в селе Зеленовка, поскольку считали, что линия фронта до них не дойдет.

Когда село на 30 человек оказалось в оккупации и полностью разрушено, сын и его мать самостоятельно попытались эвакуироваться. В конце концов, они вышли на позиции украинских военных, которые под плотным обстрелом смогли гражданских вывести и доставить в Павлоград. В дальнейшем они уехали к своим родственникам.

По информации ОВА, по состоянию на 15 января в пяти населенных пунктах Донецкой области, в который введена принудительная эвакуация детей, остается 19 детей.

Константиновка – 4 ребенка;

Покровская громада – 6 детей (город Родинское – 5 детей, село Гришно – 1 ребенок);

Удачненская поселковая территориальная громада – 9 детей.

За прошедшую неделю из указанных громад было эвакуировано 34 ребенка.

Кроме того, в Константиновке обнаружили еще семьи с детьми, о которых раньше не было сведений.

Ранее сообщалось, что под Покровском 65-летний мужчина 4 дня выходил из оккупированного села через линию фронта.

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