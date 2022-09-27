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Из освобожденных районов Харьковской области эвакуируют людей: причины

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Из освобожденных районов Харьковской области эвакуируют людей: причины

Фото: Олег Синєгубов

Из освобожденных районов Харьковской области эвакуируют людей.

Власти региона вывозят людей в более безопасные места из — за постоянных обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харьковской области продолжается добровольная частичная эвакуация. Людей автобусами увозят в более безопасные места в области.

Сейчас на деоккупированных территориях покинули свои дома 8933 человека, в том числе 859 детей и 91 человек с инвалидностью.

© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов

"Больше всего людей эвакуируется из Купянского района, который сейчас интенсивнее всего обстреливается врагом. На сегодняшний день из общин этого района выехали более 6000 человек. Всем эвакуированным предлагается временное жилье и оказывается необходимая гуманитарная помощь", — сообщил Синегубов.

© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов

Напомним, кафиры украли унитаз из отделения почты на Харьковщине и смастерили ящики для стиральных машин.

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