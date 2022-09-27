Из освобожденных районов Харьковской области эвакуируют людей: причины

Из освобожденных районов Харьковской области эвакуируют людей.
Власти региона вывозят людей в более безопасные места из — за постоянных обстрелов российских оккупантов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Харьковской области продолжается добровольная частичная эвакуация. Людей автобусами увозят в более безопасные места в области.
Сейчас на деоккупированных территориях покинули свои дома 8933 человека, в том числе 859 детей и 91 человек с инвалидностью.
"Больше всего людей эвакуируется из Купянского района, который сейчас интенсивнее всего обстреливается врагом. На сегодняшний день из общин этого района выехали более 6000 человек. Всем эвакуированным предлагается временное жилье и оказывается необходимая гуманитарная помощь", — сообщил Синегубов.
Напомним, кафиры украли унитаз из отделения почты на Харьковщине и смастерили ящики для стиральных машин.
Читайте также:
- С паспортом и личными вещами: в оккупированном Мариуполе местных вызывают в военкоматы
- "Провели операцию по сворачиванию": ВСУ ликвидировали полковника и трех лейтенантов РФ
- "Ни подготовки, ни стрельбищ, них*я": мобилизованные россияне, чуть не плача, рассказывают, что их сразу отправили на фронт (видео)